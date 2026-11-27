Мерц: лидеры ЕС попытаются согласовать бюджет в конце декабря
Лидеры Евросоюза (ЕС) намерены согласовать семилетний бюджету объединения на 2028–2034 гг. до конца текущего года. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает Reuters.
По его словам, переговоры в Брюсселе 26 ноября позволили добиться определенного прогресса в обсуждении сокращения предлагаемого размера бюджета. На этом настаивают Германия и другие страны, которые вносят в бюджет ЕС больше средств, чем получают из него.
Следующий раунд переговоров пройдет на двухдневном саммите 17-18 декабря. Мерц также заявил, что все 27 стран ЕС должны участвовать в оказании помощи Украине. Этот вопрос планировалось обсудить на заключительном раунде переговоров лидеров ЕС вечером 26 ноября.
27 ноября президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры ЕС не смогут достичь соглашения по семилетнему бюджету в ходе саммита Евросовета.
26 ноября Reuters со ссылкой на европейских дипломатов писало, что лидеры стран ЕС могут столкнуться с настолько серьезными разногласиями, что все может закончиться конфликтом. Одним из ключевых спорных вопросов станет дальнейшее финансирование Украины. Проект семилетнего бюджета предусматривает выделение Киеву до 100 млрд евро преимущественно на оборонные нужды и бюджетную поддержку. По словам дипломатов, этой суммы недостаточно для покрытия потребностей страны
21 ноября председатель Евросовета Антониу Кошта представил новый проект бюджета ЕС. Его расходы сокращены на 204 млрд евро, или 10%, по сравнению с предложением Еврокомиссии, до 1,78 трлн евро. Документ планируют обсудить на саммите ЕС 26–27 ноября.