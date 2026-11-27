Виктор Сухоруков – звезда российского театра и кино: снимался у Алексея Балабанова и играл у Римаса Туминаса. В свое время актер отказался от Голливуда и «бондианы», потому что был занят в спектакле Олега Меньшикова. Его узнаваемость, как и нетривиальность, – аксиома. Сухорукову присущи открытый темперамент, экспрессия, нарочитый гротеск. Но самый главный его дар – умение через смешное показать страшное.