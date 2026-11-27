«Скоморох победил, он мое второе «я»Народный артист России – о новой роли в Театре имени Вахтангова, Хрущеве и любви к зрителю
Виктор Сухоруков – звезда российского театра и кино: снимался у Алексея Балабанова и играл у Римаса Туминаса. В свое время актер отказался от Голливуда и «бондианы», потому что был занят в спектакле Олега Меньшикова. Его узнаваемость, как и нетривиальность, – аксиома. Сухорукову присущи открытый темперамент, экспрессия, нарочитый гротеск. Но самый главный его дар – умение через смешное показать страшное.
Новая театральная работа артиста – ювелирных дел мастер при царском дворе в спектакле главного режиссера вахтанговского театра Анатолия Шульева «Блеск и пепел». Переживая страшные кризисы в душе и стране, его герой продолжает верить, что искусство переживет века, ведь «красота вечно лежит в основании мира».
В интервью «Ведомостям» Сухоруков рассказал, почему театр для него важнее кино, как им управляет публика и что за открытия он сделал, работая над ролью Хрущева в сериале «Сталин».