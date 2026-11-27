Затраты бюджета Сахалинской области на обеспечение перевозок по линии Ванино– Холмск, соединяющей остров с материковой частью России, могут как минимум удвоиться после ввода в эксплуатацию второго грузопассажирского парома «Василий Ощепков», который ожидается в 2028–2029 гг. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Глауб 26 ноября на совещании по вопросам организации морских перевозок грузов между субъектами РФ в Совете Федерации.