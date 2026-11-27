Долина выступила в Северной Корее
Народная артистка России Лариса Долина приняла участие в концерте в Пхеньяне, приуроченном к заседанию межправительственной комиссии Москвы и КНДР. Об этом МПК Минприроды РФ сообщила в своем Telegram-канале.
Вместе с Долиной на сцену вышли солист Мариинского театра Глеб Князев и певица Екатерина Андреева. В концерте также участвовал Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Осипова.
По данным ТАСС, Долина исполнила песни «Счастья тебе, Земля моя!», «Погода в доме», «Стена» и другие композиции из своего репертуара. После концерта лидер КНДР Ким Чен Ын поднялся на сцену, пообщался с музыкантами и поблагодарил их за выступление.
В 2025 г. артист Shaman (Ярослав Дронов) выступил на торжественном концерте российских деятелей искусства в Пхеньяне. Ким Чен Ын лично выразил благодарность певцу. Среди выступавших были и другие популярные российские певцы, деятели искусства Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого, театра балета «Тодес» и ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил РФ.