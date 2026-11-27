По данным ТАСС, Долина исполнила песни «Счастья тебе, Земля моя!», «Погода в доме», «Стена» и другие композиции из своего репертуара. После концерта лидер КНДР Ким Чен Ын поднялся на сцену, пообщался с музыкантами и поблагодарил их за выступление.