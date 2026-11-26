Токаев отметил важность чтения классической литературы в эпоху ИИ
В эпоху развития новых технологий и искусственного интеллекта (ИИ) важно читать классическую русскую литературу, чтобы сформировать критическое мышление. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с молодыми специалистами в области ИИ на конференции «Сбера» AI Journey.
«Мне говорят, что в эпоху искусственного интеллекта читать «Войну и мир» или «Вешние воды» [писателя Ивана] Тургенева, или пьесы [писателя Антона] Чехова – это вчерашний день», – отметил Токаев, подчеркнув, что не согласен с этим суждением и придерживается противоположного мнения.
В связи с этим казахстанский лидер рассказал об эксперименте, в ходе которого ChatGPT спросили про роман «Война и мир». По его словам, нейросеть подготовила изложение объемом около 25 страниц, а на замечание о том, что произведение значительно больше, ответила, что остальное неважно. Токаев назвал такой подход опасным упрощением.
Он добавил, что желает приучить казахстанскую молодежь к чтению книг, поэтому издал специальный указ о создании «читающей нации».
26 ноября президент РФ Владимир Путин и Токаев посетили штаб-квартиру Сбербанка в Москве, где проходит конференция по ИИ. Лидеры государств выступили с речью в рамках мероприятия. Президент Казахстана в ходе своего выступления заявил, что передовые технологии станут одним из главных направлений в стратегическом сотрудничестве Астаны и Москвы.
Президент Казахстана прибыл в Москву с двухдневным рабочим визитом 25 ноября по приглашению российского лидера. В ходе состоявшейся в Кремле встречи Путин сообщил, что товарооборот между Россией и Казахстаном приблизился к $30 млрд.