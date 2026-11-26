В связи с этим казахстанский лидер рассказал об эксперименте, в ходе которого ChatGPT спросили про роман «Война и мир». По его словам, нейросеть подготовила изложение объемом около 25 страниц, а на замечание о том, что произведение значительно больше, ответила, что остальное неважно. Токаев назвал такой подход опасным упрощением.