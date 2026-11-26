Путин: значение учителей в эпоху ИИ будет возрастать
Значение учителя в век роботов и технологий будет нарастать, заявил президент РФ Владимир Путин на конференции Сбера «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey).
«Значение учителя в век роботов и автономных технологий будет, конечно, нарастать. И труд по воспитанию новаторов, созидателей нужно всемерно поддержать», – сказал Путин.
11 ноября глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября 2027 г. во всех российских школах планируют ввести внеурочный курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» для учеников 5–11-х классов.