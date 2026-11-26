Эрнандес де Кос возглавлял Банк Испании с 2018 по 2024 г., а с июля 2025 г. занимает должность генерального управляющего Банка международных расчетов в Базеле. Ранее он также работал в ЕЦБ и руководил Базельским комитетом по банковскому надзору.