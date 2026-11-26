ЕЦБ может возглавить бывший глава ЦБ Испании
Следующим главой Европейского центрального банка (ЕЦБ) станет Пабло Эрнандес де Кос, сообщает Financial Times и другие западные СМИ со ссылкой на источники. Назначение должно состояться в следующем году в феврале.
Эрнандес де Кос возглавлял Банк Испании с 2018 по 2024 г., а с июля 2025 г. занимает должность генерального управляющего Банка международных расчетов в Базеле. Ранее он также работал в ЕЦБ и руководил Базельским комитетом по банковскому надзору.
Действующий президент ЕЦБ Кристин Лагард досрочно покинет свой пост 7 февраля 2027 г. Она возглавляла банк с 2019 г., срок ее полномочий истекал в октябре следующего года.