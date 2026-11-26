Захарова назвала сотрудников зарубежных оборонных заводов законными целями
Сотрудники зарубежных оборонных предприятий, участвующие в атаках против РФ, являются законными военными целями. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
«Гражданские сотрудники иностранных оборонных предприятий, напрямую участвующие в осуществлении атак против Российской Федерации, не только являются законной военной целью для российских Вооруженных сил, но также могут и должны быть привлечены к уголовной ответственности», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Захарова сослалась на Женевскую конвенцию, где указывается, что если гражданские лица принимают непосредственное участие в боевых действиях, они утрачивают право пользоваться защитой по международному гуманитарному праву, как гражданские лица (п. 3 ст. 51 дополнительного протокола I). По мнению представителя МИДа, это относится и к сотрудникам таких заводов.
Она уточнила, что «мы никого не пугаем», а «просто напоминаем об ответственности».
2 сентября президент РФ Владимир Путин назвал все военные объекты на Украине законной целью для ВС России. Российский лидер тогда заявил, что ВС РФ наносили удары только по судам, перевозящим боеприпасы и оружие на Украину, и «по сути дела, Россия не трогала никаких гражданских судов».