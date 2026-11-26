«Гражданские сотрудники иностранных оборонных предприятий, напрямую участвующие в осуществлении атак против Российской Федерации, не только являются законной военной целью для российских Вооруженных сил, но также могут и должны быть привлечены к уголовной ответственности», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).