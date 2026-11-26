Титов призвал включить ИИ и космос в повестку устойчивого развития ООН
Повестку целей устойчивого развития (ЦУР) ООН необходимо дополнить положениями об искусственном интеллекте (ИИ), космической инфраструктуре и культуре. Об этом заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения ЦУР Борис Титов на заседании Астанинской группы экспертов в Женеве.
Эксперты предлагают сохранить общую концепцию ЦУР и продлить срок реализации повестки до 2050 г. При этом, по словам Титова, цели необходимо адаптировать к национальным особенностям стран и новым глобальным рискам.
«ИИ может и закрепить зависимость бедных стран от нескольких технологических центров, возникает угроза ИИ-империализма», – предупредил Титов.
Он призвал закрепить принцип недискриминационного доступа развивающихся стран к ИИ и вычислительным ресурсам. Включение космической инфраструктуры в повестку ЦУР Титов объяснил растущей зависимостью экономики от спутниковой связи и навигации, неравным доступом к этим услугам и угрозой милитаризации космоса.
25 ноября второй комитет Генеральной ассамблеи ООН принял предложенную Россией резолюцию по ИИ, сообщил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков. Документ призывает не допускать монополизации технологий искусственного интеллекта и расширить доступ к ним развивающихся стран. Инициативу поддержали 79 государств, 57 выступили против, 42 воздержались.
В июне 2025 г. на Петербургском международном экономическом форуме Титов сообщил о выполнении Россией 63% целей устойчивого развития. По его словам, в мировом масштабе этот показатель составлял 17%. Всего Генассамблея ООН в 2015 г. утвердила 17 целей устойчивого развития.