В июне 2025 г. на Петербургском международном экономическом форуме Титов сообщил о выполнении Россией 63% целей устойчивого развития. По его словам, в мировом масштабе этот показатель составлял 17%. Всего Генассамблея ООН в 2015 г. утвердила 17 целей устойчивого развития.