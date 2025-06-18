Россия достигла 63% целей устойчивого развития
Россия является одним из мировых лидеров по выполнению целей устойчивого развития. Сейчас страна достигла 63% по этому показателю, сообщил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).
По его словам, в мировом масштабе выполнение этих целей находится на уровне 17%. «Есть отдельные лидеры, как мы, но, тем не менее, в мире по-прежнему мало что меняется, и в этом есть огромная проблема», – подчеркнул он.
Важнейшей задачей спецпредставитель президента назвал увеличение эффективности по выполнению целей устойчивого развития. Для этого, по его словам, государство активно развивает программу финансирование, т.к. именно по этому направлению встречаются основные проблемы.
ЦУР включают укрепление здоровья населения и улучшение его благополучия, сохранение экологически чистой среды, безопасности для жизни, устойчивого экономического положения, установка технологического лидерства и другие направления. Всего их 17, они были разработаны в 2015 г. Генеральной ассамблеей ООН.