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Россия достигла 63% целей устойчивого развития

Ведомости

Россия является одним из мировых лидеров по выполнению целей устойчивого развития. Сейчас страна достигла 63% по этому показателю, сообщил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

По его словам, в мировом масштабе выполнение этих целей находится на уровне 17%. «Есть отдельные лидеры, как мы, но, тем не менее, в мире по-прежнему мало что меняется, и в этом есть огромная проблема», – подчеркнул он.

Важнейшей задачей спецпредставитель президента назвал увеличение эффективности по выполнению целей устойчивого развития. Для этого, по его словам, государство активно развивает программу финансирование, т.к. именно по этому направлению встречаются основные проблемы.

ЦУР включают укрепление здоровья населения и улучшение его благополучия, сохранение экологически чистой среды, безопасности для жизни, устойчивого экономического положения, установка технологического лидерства и другие направления. Всего их 17, они были разработаны в 2015 г. Генеральной ассамблеей ООН.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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