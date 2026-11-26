26 февраля Путин подписал указ о комиссии по развитию ИИ. Целью создания комиссии стало повышение эффективности государственной политики в этом направлении и внедрение подобных технологий в социальной сфере, отраслях экономики и управления. Комиссия будет заниматься координацией взаимодействия федеральных органов власти, Банка России, регионов по вопросу создания и внедрения технологий ИИ, разработкой стратегических подходов к их развитию с учетом обеспечения национальной обороны и безопасности и др. 26 ноября российский лидер включил в состав комиссии вице-премьера Дмитрия Чернышенко.