Путин: ИИ может помочь преодолеть России ограниченность демографического ресурса
ИИ-технологии могут помочь России преодолеть ограниченность демографического и трудового ресурсов, а также усилить потенциал РФ. Об этом в ходе пленарного заседания конференции Сбербанка «Путешествие в мир искусственного интеллекта» заявил президент России Владимир Путин.
«Для России (а мы развиваемся в условиях серьезных демографических вызовов и дефицита трудовых ресурсов) такие технологии – реальная возможность преодолеть ограничения и усилить наш потенциал», – сказал он.
В ходе конференции Путин также предложил обновить национальную стратегию по ИИ, которая рассчитана до 2026 г. Он отметил, что недостаточно просто создавать передовые решения: необходимо обеспечить работу людей и автономных систем, а также перестроить под эту задачу управленческие, производственные процессы, экономику и социальную сферу.
26 февраля Путин подписал указ о комиссии по развитию ИИ. Целью создания комиссии стало повышение эффективности государственной политики в этом направлении и внедрение подобных технологий в социальной сфере, отраслях экономики и управления. Комиссия будет заниматься координацией взаимодействия федеральных органов власти, Банка России, регионов по вопросу создания и внедрения технологий ИИ, разработкой стратегических подходов к их развитию с учетом обеспечения национальной обороны и безопасности и др. 26 ноября российский лидер включил в состав комиссии вице-премьера Дмитрия Чернышенко.