Путин включил Чернышенко в состав президентской комиссии по ИИ
Президент России Владимир Путин включил вице-премьера Дмитрия Чернышенко в состав комиссии при президенте РФ по вопросам развития технологий искусственного интеллекта (ИИ). Из состава комиссии исключен Дмитрий Григоренко. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
26 февраля Путин подписал указ о создании комиссии по развитию ИИ. Ее сопредседателями стали Григоренко и заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. Задачами комиссии являются повышение эффективности государственной политики в сфере ИИ и внедрение технологий в экономике, социальной сфере и госуправлении.
22 октября Путин освободил Григоренко от должности вице-премьера – руководителя аппарата правительства. На фоне кадровых перестановок в кабмине источники «Ведомостей» сообщили о возвращении Чернышенко кураторства цифрового блока, за который он уже отвечал в 2020–2024 гг.