22 октября Путин освободил Григоренко от должности вице-премьера – руководителя аппарата правительства. На фоне кадровых перестановок в кабмине источники «Ведомостей» сообщили о возвращении Чернышенко кураторства цифрового блока, за который он уже отвечал в 2020–2024 гг.