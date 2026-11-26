ФИФА подверглась кибератаке
Хакеры получили доступ к персональной и деловой информации Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщил Reuters представитель организации.
«ФИФА подтверждает, что стала жертвой преступной кибератаки», – заявил представитель федерации. В организации назвали подобные действия серьезным и неприемлемым нарушением права на неприкосновенность частной жизни.
В ФИФА не уточнили, когда произошла кибератака, сколько людей и организаций она затронула и к каким именно сведениям получили доступ злоумышленники. В федерации также не сообщили, были ли данные опубликованы в интернете. По словам источника Reuters, кибератака затронула менее 0,1% общего объема данных, которыми располагает ФИФА.
В ноябре в США произошла серия масштабных технических сбоев, затронувших сервисы Microsoft, Apple, банковские системы и авиационную инфраструктуру.