«Ведомости» писали в сентябре, что у граждан вырос спрос на рефинансирование ипотеки и потребкредитов. ВТБ за семь месяцев 2026 г. нарастил объем рефинансирования ипотеки до 5,3 млрд руб. при среднемесячном темпе роста 37%, а в июне и июле ежемесячные объемы превысили 1 млрд руб. Объем рефинансирования ипотеки в Т-банке с начала 2026 г. составил 13,3 млрд руб., только во II квартале объем вырос примерно на 20% по сравнению с I кварталом.