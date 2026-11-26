Зампред Полякова: ЦБ не наблюдает кредитного сжатия
Банк России не наблюдает кредитного сжатия, сообщила заместитель председателя ведомства Ольга Полякова.
По ее словам, действия ЦБ направлены на обеспечение финансовой устойчивости банковского сектора, чтобы не росли риски на балансах и чтобы средства граждан были сохранены. При этом на кредитное сжатие действия регулятора не влияют, отметила она.
«Опосредовано да, это влияет, конечно, на стоимость кредита, потому что банкам приходится затрачивать капитал, формировать резервы, когда есть необходимость», – сказала Полякова (цитата по «Прайм»).
27 октября Банк России опубликовал данные, согласно которым темп роста денежного агрегата М2Х (широкая денежная масса) в сентябре замедлился относительно августа. При этом прирост кредитования экономики в сентябре был меньше, чем в августе, а в годовом сопоставлении показатель снизился до 9,9%.
«Ведомости» писали в сентябре, что у граждан вырос спрос на рефинансирование ипотеки и потребкредитов. ВТБ за семь месяцев 2026 г. нарастил объем рефинансирования ипотеки до 5,3 млрд руб. при среднемесячном темпе роста 37%, а в июне и июле ежемесячные объемы превысили 1 млрд руб. Объем рефинансирования ипотеки в Т-банке с начала 2026 г. составил 13,3 млрд руб., только во II квартале объем вырос примерно на 20% по сравнению с I кварталом.