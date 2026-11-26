Россияне смогут направить вопросы Путину через чат-бот в Max
Россияне смогут отправить текстовый вопрос или видеообращение президенту Владимиру Путину через чат-бот «Итоги года с В. Путиным» в мессенджере Max. Об этом сообщили на платформе.
Сбор обращений начнется 27 ноября в 00:00 мск и продлится до завершения программы 10 декабря. Участвовать смогут граждане любого возраста и из всех регионов страны.
Для отправки вопроса пользователю необходимо запустить чат-бот, указать номер телефона, ФИО, населенный пункт, возраст и электронную почту, а затем загрузить видео или написать обращение. В редакции программы смогут связаться с автором по оставленным контактам.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» состоится 10 декабря в 12:00 мск. Глава государства ответит в прямом эфире на вопросы журналистов и жителей страны, сообщили в Кремле.
Задать вопрос можно через сайт moskva-putinu.ru и мобильное приложение. Для вопросов также доступны СМС на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40. Обратиться к президенту можно и из-за рубежа – на номера +7-495-539-40-40 и +7-499-550-40-40. Текстовые и видеовопросы возможно отправить во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».