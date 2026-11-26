Мурашко: ИИ помогает выявлять патологии молочной железы
Искусственный интеллект (ИИ) позволяет повысить выявляемость патологий молочной железы практически вдвое. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью «Вестям».
«При использовании искусственного интеллекта, при анализе изображений однозначно повышается выявляемость [заболеваний] – в том числе по молочной железе практически в два раза. А использование искусственного интеллекта при эндоскопиях также повышает выявление подозрительных очагов, где нужно взять биопсию и так далее», – сказал он.
Министр подчеркнул при этом, что врачи системно перепроверяют заключения, выданные с использованием нейросетей.
28 октября в Минздраве заявили, что ИИ помогает снизить летальность в клиниках до 40% по сравнению с клиниками, где такие технологии не применяются. По словам министра, первые результаты внедрения ИИ в медицинскую практику уже показывают повышение эффективности работы клиник. Однако полученные данные пока являются предварительными и оценивать их следует с осторожностью, предупредил Мурашко.
«Ведомости» писали, что около 41% врачей регулярно используют ИИ в профессиональной деятельности. В частности, 16% медиков обращаются к ИИ ежедневно или почти ежедневно, а порядка 14% опрошенных – несколько раз в неделю. Более 11% респондентов используют генеративные модели несколько раз в месяц или для решения отдельных задач. Еще порядка 28% опрошенных врачей пока не используют ИИ.