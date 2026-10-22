Треть врачей применяет нейросети в работе

Треть врачей применяет нейросети в работеОн экономит время, а прямых ограничений на использование ИИ нет, говорят эксперты
Около 41% врачей регулярно используют искусственный интеллект (ИИ) в профессиональной деятельности, показал опрос профсообщества «Врачи РФ». С его результатами ознакомились «Ведомости». В частности, 16% медиков обращаются к ИИ ежедневно или почти ежедневно, а порядка 14% опрошенных – несколько раз в неделю. Более 11% респондентов используют генеративные модели несколько раз в месяц или для решения отдельных задач.
Еще порядка 28% опрошенных врачей пока не используют ИИ как помощника в профессиональных вопросах, но рассматривают такую возможность. Около 6% – пробовали, но уже не прибегают к советам ИИ. Оставшаяся четверть (25%) респондентов в рабочих задачах помощи у ИИ не просит и не планирует делать этого в будущем.
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