Треть врачей применяет нейросети в работе

Около 41% врачей регулярно используют искусственный интеллект (ИИ) в профессиональной деятельности, показал опрос профсообщества «Врачи РФ». С его результатами ознакомились «Ведомости». В частности, 16% медиков обращаются к ИИ ежедневно или почти ежедневно, а порядка 14% опрошенных – несколько раз в неделю. Более 11% респондентов используют генеративные модели несколько раз в месяц или для решения отдельных задач.