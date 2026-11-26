Мурашко: врачи регулярно тестируют ИИ в медицине
Врачи систематически проверяют работу искусственного интеллекта (ИИ) в тех областях медицины, где применяются такие технологии. Об этом ИС «Вести» заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
По его словам, ИИ помогает повысить качество диагностики и сэкономить время, а его использование позволяет пациентам получать экспертную оценку и снижать риск диагностических ошибок.
Мурашко отметил, что медицинские специалисты систематически перепроверяют выводы алгоритмов. Если точность работы системы снижается, ее блокируют через Росздравнадзор.
28 октября глава Минздрава говорил, что в некоторых медицинских учреждениях, активно использующих искусственный интеллект, показатели летальности могут быть ниже на 40% по сравнению с клиниками, где такие технологии не применяются. По его словам, первые результаты внедрения ИИ в медицинскую практику уже показывают повышение эффективности работы клиник. Мурашко подчеркнул, что полученные данные пока являются предварительными и оценивать их следует с осторожностью. Он пояснил, что нейросети помогают врачам отличать отдельные отклонения в состоянии пациента от повторяющихся системных проблем, что позволяет точнее оценивать его здоровье.
22 октября «Ведомости» со ссылкой на данные опроса профсообщества «Врачи РФ» писали, что около 41% врачей регулярно используют ИИ в профессиональной деятельности. В частности, 16% медиков обращаются к ИИ ежедневно или почти ежедневно, а порядка 14% опрошенных – несколько раз в неделю. Более 11% респондентов используют генеративные модели несколько раз в месяц или для решения отдельных задач. Еще порядка 28% опрошенных врачей пока не используют ИИ как помощника в профессиональных вопросах, но рассматривают такую возможность. Около 6% – пробовали, но уже не прибегают к советам ИИ. Оставшаяся четверть (25%) респондентов в рабочих задачах помощи у ИИ не просит и не планирует делать этого в будущем.