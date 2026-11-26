22 октября «Ведомости» со ссылкой на данные опроса профсообщества «Врачи РФ» писали, что около 41% врачей регулярно используют ИИ в профессиональной деятельности. В частности, 16% медиков обращаются к ИИ ежедневно или почти ежедневно, а порядка 14% опрошенных – несколько раз в неделю. Более 11% респондентов используют генеративные модели несколько раз в месяц или для решения отдельных задач. Еще порядка 28% опрошенных врачей пока не используют ИИ как помощника в профессиональных вопросах, но рассматривают такую возможность. Около 6% – пробовали, но уже не прибегают к советам ИИ. Оставшаяся четверть (25%) респондентов в рабочих задачах помощи у ИИ не просит и не планирует делать этого в будущем.