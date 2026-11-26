«Ведомости» со ссылкой на опрошенных участников рынка писали, что отмена льгот может существенно увеличить налоговую нагрузку на малый бизнес и привести к закрытию части компаний. Как отметила руководитель налогового направления Strategy Partners Ирина Макогончук, если поправки примут в нынешней редакции, продавцы со ставкой по УНС «доходы», которые сейчас пользуются региональной ставкой 1%, с 2027 г. будут платить налог по ставке 6% – повышение ставки может существенно сократить их заработок.