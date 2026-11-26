ФНС: число юрлиц сократилось примерно на 100 000 в 2026 году
Число юрлиц сократилось примерно на 100 000 в 2026 г. Об этом заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров в беседе с РБК, отвечая на вопрос о влиянии налоговых изменений последних лет на малый и средний бизнес.
Егоров считает, что сокращение количества юрлиц «точно не может быть» результатом налоговых изменений.
Вместе с тем, растет количество индивидуальных предпринимателей. Егоров связал это с переходом бизнеса в платформенную экономику, где «объективно выгоднее работать как ИП».
Госдума в конце ноября приняла в третьем чтении правительственный законопроект, который с 1 января 2027 г. лишит регионы права устанавливать пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) для торговых предприятий, в том числе продавцов маркетплейсов.
«Ведомости» со ссылкой на опрошенных участников рынка писали, что отмена льгот может существенно увеличить налоговую нагрузку на малый бизнес и привести к закрытию части компаний. Как отметила руководитель налогового направления Strategy Partners Ирина Макогончук, если поправки примут в нынешней редакции, продавцы со ставкой по УНС «доходы», которые сейчас пользуются региональной ставкой 1%, с 2027 г. будут платить налог по ставке 6% – повышение ставки может существенно сократить их заработок.