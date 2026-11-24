13 ноября Минфин предложил ко второму чтению этого законопроекта скорректировать механизм прогрессивного налогообложения вкладов. С 1 января 2027 г. банки будут исчислять и удерживать налог с процентных доходов по ставке 13%, а по итогам года ФНС будет доначислять в следующем году сумму налога в соответствии с прогрессивной ставкой. До конца 2027 г. кредитные организации донастроят системы для нового порядка.