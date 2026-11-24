Госдума приняла закон о повышении НДФЛ на пассивные доходы граждан
Госдума приняла закон, предусматривающий включение пассивных доходов граждан в основную налоговую базу по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и распространение на них общей прогрессивной шкалы налогообложения со ставками от 13% до 22%. Документ опубликован в думской базе.
В настоящее время пассивные доходы граждан облагаются НДФЛ по ставкам 13% и 15%. Согласно принятому закону, общая прогрессивная шкала будет распространяться на дивиденды, проценты по банковским вкладам, доходы от операций с ценными бумагами и цифровыми правами, продажи имущества и долей участия, а также доходы по договорам страхования и дарения.
По оценке Минфина России, изменения затронут не более 6% населения, или около 4 млн граждан. При этом для денежного довольствия участников специальной военной операции и северных надбавок сохранятся действующие ставки НДФЛ в размере 13% и 15%. Для доходов по банковским вкладам сохранится действующий порядок определения необлагаемой налогом суммы процентов.
Кроме того, с 2027 г. банки получат право самостоятельно исчислять и удерживать НДФЛ с процентных доходов по вкладам по ставке 13%, а впоследствии – по прогрессивной шкале.
13 ноября Минфин предложил ко второму чтению этого законопроекта скорректировать механизм прогрессивного налогообложения вкладов. С 1 января 2027 г. банки будут исчислять и удерживать налог с процентных доходов по ставке 13%, а по итогам года ФНС будет доначислять в следующем году сумму налога в соответствии с прогрессивной ставкой. До конца 2027 г. кредитные организации донастроят системы для нового порядка.