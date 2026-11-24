В 2025 г. президент выступил на конференции 19 ноября. В ходе выступления Путин назвал ИИ одним из самых крупных технологических проектов в истории. Он также говорил, что персональные данные пользователей следует оставлять в контуре России. Тогда же глава государства предложил реализовать совместную с бизнесом программу развития центров обработки данных (ЦОД) для искусственного интеллекта. Программа должна обеспечить удобный доступ к ЦОДам для стартапов, научных организаций и технологических компаний.