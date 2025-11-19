Путин: данные пользователей следует сохранять в контуре России

18 ноября в «Ростелекоме» предложили запустить сервис, который будет предупреждать пользователей об утечке их данных в даркнет. Услуга позволит людям оценивать риски, связанные с компрометацией их личной информации. Пользователи смогут запрашивать информацию о том, какие данные и в каком объеме попали в сеть.