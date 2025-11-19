Газета
Путин: данные пользователей следует сохранять в контуре России

Ведомости

Персональные данные пользователей следует оставлять в контуре России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на конференции «Путешествия в мир искусственного интеллекта», организованной «Сбером».

Глава государства предложил реализовать совместную с бизнесом программу развития центров обработки данных (ЦОД) для искусственного интеллекта. Программа должна обеспечить удобный доступ к ЦОДам для стартапов, научных организаций и технологических компаний.

«Важнейшая фундаментальная задача – обеспечить постоянное, равномерное и надежное снабжение дата-центров значительным объемом энергии, поэтому планы их размещения должны быть точно увязаны с дальнейшим развитием всей энергетической инфраструктуры», – добавил он.

18 ноября в «Ростелекоме» предложили запустить сервис, который будет предупреждать пользователей об утечке их данных в даркнет. Услуга позволит людям оценивать риски, связанные с компрометацией их личной информации. Пользователи смогут запрашивать информацию о том, какие данные и в каком объеме попали в сеть.

