Путин: данные пользователей следует сохранять в контуре России
Персональные данные пользователей следует оставлять в контуре России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на конференции «Путешествия в мир искусственного интеллекта», организованной «Сбером».
Глава государства предложил реализовать совместную с бизнесом программу развития центров обработки данных (ЦОД) для искусственного интеллекта. Программа должна обеспечить удобный доступ к ЦОДам для стартапов, научных организаций и технологических компаний.
«Важнейшая фундаментальная задача – обеспечить постоянное, равномерное и надежное снабжение дата-центров значительным объемом энергии, поэтому планы их размещения должны быть точно увязаны с дальнейшим развитием всей энергетической инфраструктуры», – добавил он.
18 ноября в «Ростелекоме» предложили запустить сервис, который будет предупреждать пользователей об утечке их данных в даркнет. Услуга позволит людям оценивать риски, связанные с компрометацией их личной информации. Пользователи смогут запрашивать информацию о том, какие данные и в каком объеме попали в сеть.