«Ростелеком» может начать предупреждать об утечках данных в даркнет
«Ростелеком» планирует запустить сервис, который будет предупреждать пользователей об утечке их данных в даркнет. Об этом сообщил президент компании Михаил Осеевский на SOC Forum, пишет РБК.
Услуга позволит людям оценивать риски, связанные с компрометацией их личной информации. Пользователи смогут запрашивать информацию о том, какие данные и в каком объеме попали в сеть.
Осеевский уточнил, что это создаст необходимую техническую и информационную базу, чтобы человек понимал, с какими угрозами он уже столкнулся и как они проявляются.
В марте «Ведомости» со ссылкой на отчет компании InfoWatch писали, что количество утечек персональных данных клиентов российских компаний в 2024 г. увеличилось на 30% по сравнению с 2023 г., а количество попавших в сеть таких данных выросло с 1,2 млрд до 1,58 млрд записей.
На первом месте по количеству украденных данных остается сфера ритейла, говорила младший аналитик департамента Threat Intelligence компании F6 Дарья Городилова. Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров отмечал, что основными причинами такого роста являются увеличение количества целевых кибератак, низкий уровень кибербезопасности в малом и среднем бизнесе, а также рост числа утечек через внутренних нарушителей.