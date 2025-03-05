Из IT-систем российских компаний утекло 1,6 млрд строк персональных данных

Из IT-систем российских компаний утекло 1,6 млрд строк персональных данныхКаждый пятый случай компрометации данных происходит по вине сотрудников
Количество утечек персональных данных (ПД) клиентов российских компаний в 2024 г. увеличилось на 30% по сравнению с 2023 г. А количество попавших в сеть ПД выросло с 1,2 млрд до 1,58 млрд записей, говорится в итоговом отчете компании InfoWatch. Почти треть от этого объема данных (500 млн строк) пришлось на один инцидент, зарегистрированный Роскомнадзором (РКН) в начале 2024 г. Деталей этой утечки в ведомстве не раскрывают.
Количество инцидентов с компрометацией ПД за год выросло с 569 до 592, говорится в отчете InfoWatch. Всего за 2024 г. специалистами было выявлено 778 инцидентов с утечкой конфиденциальной информации против 786 годом ранее.
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