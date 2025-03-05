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/ Технологии

Из IT-систем российских компаний утекло 1,6 млрд строк персональных данных

Каждый пятый случай компрометации данных происходит по вине сотрудников
Мария Арялина
Почти треть (29%) из всех попавших в даркнет ПД – это аутентификационная информация пользователей, т. е. пароли и логины, в том числе номера мобильных телефонов, адреса электронной почты.
Почти треть (29%) из всех попавших в даркнет ПД – это аутентификационная информация пользователей, т. е. пароли и логины, в том числе номера мобильных телефонов, адреса электронной почты. / Евгений Разумный / Ведомости

Количество утечек персональных данных (ПД) клиентов российских компаний в 2024 г. увеличилось на 30% по сравнению с 2023 г. А количество попавших в сеть ПД выросло с 1,2 млрд до 1,58 млрд записей, говорится в итоговом отчете компании InfoWatch. Почти треть от этого объема данных (500 млн строк) пришлось на один инцидент, зарегистрированный Роскомнадзором (РКН) в начале 2024 г. Деталей этой утечки в ведомстве не раскрывают.

Количество инцидентов с компрометацией ПД за год выросло с 569 до 592, говорится в отчете InfoWatch. Всего за 2024 г. специалистами было выявлено 778 инцидентов с утечкой конфиденциальной информации против 786 годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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