Из IT-систем российских компаний утекло 1,6 млрд строк персональных данных

Количество утечек персональных данных (ПД) клиентов российских компаний в 2024 г. увеличилось на 30% по сравнению с 2023 г. А количество попавших в сеть ПД выросло с 1,2 млрд до 1,58 млрд записей, говорится в итоговом отчете компании InfoWatch. Почти треть от этого объема данных (500 млн строк) пришлось на один инцидент, зарегистрированный Роскомнадзором (РКН) в начале 2024 г. Деталей этой утечки в ведомстве не раскрывают.