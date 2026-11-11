Кремль: разговор Путина и Трампа по итогам встречи в Абу-Даби не планируется
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам трехсторонних переговоров в Абу-Даби на данный момент не запланирован. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
На вопрос о возможном контакте российского и американского лидеров Песков ответил: «Нет. Пока в планах нет».
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибудут в Москву утром 12 ноября и в первой половине дня встретятся с Путиным. При этом содержание предложений, которые представители США могут представить российской стороне, пока неизвестно.
Кушнер ранее анонсировал поездку в Москву вместе с Уиткоффом по итогам трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. По его словам, американская сторона намерена обсудить с российским лидером вопросы, по которым пока не удалось достичь договоренностей.
По итогам переговоров в Абу-Даби глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что стороны сверили позиции и по некоторым вопросам достигли взаимопонимания. Москва и Киев также договорились о масштабном обмене пленными, параметры которого будут объявлены позднее. Кушнер отметил, что территориальный вопрос станет наиболее сложной частью урегулирования. По его оценке, соглашение о послевоенной безопасности Украины невозможно заключить до достижения договоренностей по территориям.