Кремль: разговор Путина и Трампа по итогам встречи в Абу-Даби не планируется

По итогам переговоров в Абу-Даби глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что стороны сверили позиции и по некоторым вопросам достигли взаимопонимания. Москва и Киев также договорились о масштабном обмене пленными, параметры которого будут объявлены позднее. Кушнер отметил, что территориальный вопрос станет наиболее сложной частью урегулирования. По его оценке, соглашение о послевоенной безопасности Украины невозможно заключить до достижения договоренностей по территориям.