Кушнер: соглашение о безопасности Украины зависит от территориального вопроса

11 ноября Politico сообщило, что территориальный вопрос может стать одной из основных тем второго дня переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. По данным источников издания, в первый день стороны сосредоточились на обсуждении гарантий безопасности для Украины и обмене военнопленными.