Кушнер: соглашение о безопасности Украины зависит от территориального вопроса
Соглашение о послевоенной безопасности Украины не будет заключено до достижения договоренностей по территориальным вопросам. Об этом заявил американский переговорщик, зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.
По его словам, урегулирование территориальных разногласий станет наиболее сложной частью переговоров. Кушнер подчеркнул, что решение этого вопроса является необходимым условием для заключения соглашения о безопасности после завершения конфликта.
11 ноября Politico сообщило, что территориальный вопрос может стать одной из основных тем второго дня переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. По данным источников издания, в первый день стороны сосредоточились на обсуждении гарантий безопасности для Украины и обмене военнопленными.
10 ноября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что участники переговоров обсудят параметры коллективной безопасности в регионе. По его словам, соответствующие гарантии должны вступить в силу после достижения всеобъемлющего урегулирования конфликта.
Ранее Кушнер назвал трехсторонние переговоры конструктивными. Он отметил, что американская сторона работает над договоренностями, которые должны обеспечить суверенитет и безопасность Украины, а также долгосрочный мир в Европе.