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Песков анонсировал совещание Путина с постоянными членами Совбеза

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент России Владимир Путин 12 ноября проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Об этом журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Сегодня, скорее всего, он проведет оперативное совещание Совбеза», – заявил Песков.

Кроме того, он отметил, что российский лидер проведет заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. Как отмечается на сайте Кремля, основная тема мероприятия будет посвящена развитию спортивных соревнований.

В прошлый раз Путин провел оперативное заседание Совбеза 6 ноября. Тогда он обсудил трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби. Также участники заседания говорили об обеспечении продовольственной безопасности РФ.

3 ноября Путин включил в состав Совета безопасности вице-премьера – полпреда президента в ДФО Олега Кожемяко. Одновременно из Совбеза исключили помощника президента Юрия Трутнева. Указ также уточнил должность Антона Силуанова, который теперь указан как заместитель председателя правительства – министр финансов РФ.

23 октября президент обсудил с постоянными членами Совбеза угрозы иностранного воздействия на российскую молодежь. До этого, 7 октября, участники рассмотрели актуальные вопросы внутренней и внешней политики России.

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