Путин обсудил с Совбезом угрозы воздействия на молодежь из-за рубежа
Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ угрозу воздействия на молодежь из-за рубежа. Об этом сообщается на официальном сайте российского лидера.
14 октября директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что террористические организации и украинские спецслужбы продолжают вербовать подростков и молодежь на Северном Кавказе. По данным Национального антитеррористического комитета, за подготовку терактов, их финансирование, пропаганду и оправдание терроризма задержаны 260 человек. Большинство из них младше 20 лет, среди задержанных есть несовершеннолетние.
4 сентября российский лидер провел оперативное совещание с членами Совбеза, в рамках которого обсуждались вопросы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, а также меры по предотвращению подростковой преступности. С докладом выступили министр внутренних дел Владимир Колокольцев и генеральный прокурор Александр Гуцан.
30 апреля ФСБ сообщала, что спецслужбы Украины продолжают привлекать российскую молодежь к противоправным действиям экстремистского и террористического характера через Telegram. Тогда предупреждение было озвучено на фоне задержания двух злоумышленников, в том числе несовершеннолетнего, которые разложили у дверей сотрудников Роскомнадзора молотки с имитацией крови.