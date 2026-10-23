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Путин обсудил с Совбезом угрозы воздействия на молодежь из-за рубежа

Сергей Пахомов
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ угрозу воздействия на молодежь из-за рубежа. Об этом сообщается на официальном сайте российского лидера.

14 октября директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что террористические организации и украинские спецслужбы продолжают вербовать подростков и молодежь на Северном Кавказе. По данным Национального антитеррористического комитета, за подготовку терактов, их финансирование, пропаганду и оправдание терроризма задержаны 260 человек. Большинство из них младше 20 лет, среди задержанных есть несовершеннолетние.

4 сентября российский лидер провел оперативное совещание с членами Совбеза, в рамках которого обсуждались вопросы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, а также меры по предотвращению подростковой преступности. С докладом выступили министр внутренних дел Владимир Колокольцев и генеральный прокурор Александр Гуцан.

30 апреля ФСБ сообщала, что спецслужбы Украины продолжают привлекать российскую молодежь к противоправным действиям экстремистского и террористического характера через Telegram. Тогда предупреждение было озвучено на фоне задержания двух злоумышленников, в том числе несовершеннолетнего, которые разложили у дверей сотрудников Роскомнадзора молотки с имитацией крови.

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