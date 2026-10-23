Путин обсудил с Совбезом угрозы воздействия на молодежь из-за рубежа

14 октября директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что террористические организации и украинские спецслужбы продолжают вербовать подростков и молодежь на Северном Кавказе. По данным Национального антитеррористического комитета, за подготовку терактов, их финансирование, пропаганду и оправдание терроризма задержаны 260 человек. Большинство из них младше 20 лет, среди задержанных есть несовершеннолетние.