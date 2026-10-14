Глава ФСБ рассказал о вербовке молодежи террористами на Северном Кавказе
Террористические организации и украинские спецслужбы продолжают вербовать подростков и молодежь на Северном Кавказе. С начала 2026 г. в регионе предотвратили 33 преступления террористической направленности, сообщил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК), которое прошло 13 октября.
По данным НАК, за подготовку терактов, их финансирование, пропаганду и оправдание терроризма задержаны 260 человек. Большинство из них младше 20 лет, среди задержанных есть несовершеннолетние.
Бортников отметил, что благодаря профилактической работе в округе снизилось количество преступлений террористической направленности. С начала года в регионе заблокировали более 4000 интернет-ресурсов, распространявших террористическую идеологию и провоцировавших межнациональные конфликты. По утверждению НАК, выявлены и площадки, администрируемые украинскими спецслужбами.
Глава ФСБ призвал усилить профилактическую работу с молодежью на муниципальном уровне. Особое внимание он предложил уделить подготовке педагогов и специалистов, а также созданию антитеррористического контента для подростков.
12 октября Следственный комитет сообщил о пресечении террористической и диверсионной деятельности 57 подростков в 21 регионе России. По данным ведомства, несовершеннолетних подозревают в поджогах транспортной инфраструктуры и базовых станций связи, в том числе по заданиям украинских спецслужб.
26 июня ФСБ сообщила о задержании подростка в Дагестане, которого подозревают в создании международной террористической сети. По данным спецслужбы, он вербовал несовершеннолетних для нападений на школы и совершения терактов. В ФСБ заявили о его причастности к организации не менее 15 терактов в 10 регионах России.