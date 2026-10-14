Глава ФСБ рассказал о вербовке молодежи террористами на Северном Кавказе

26 июня ФСБ сообщила о задержании подростка в Дагестане, которого подозревают в создании международной террористической сети. По данным спецслужбы, он вербовал несовершеннолетних для нападений на школы и совершения терактов. В ФСБ заявили о его причастности к организации не менее 15 терактов в 10 регионах России.