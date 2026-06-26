ФСБ: в Дагестане задержан администратор крупнейшей террористической сети

Согласно кадрам допроса ФСБ, задержанный рассказал, что его организация пропагандировала движение «Колумбайн» (организация признана террористической и запрещена в РФ) , члены которого устраивают нападения на школы по всему миру. Роль юноши была в администрировании: он управлял организацией как ее лидер и общался с участниками. По его словам, «акции Колумба» планировались в Домодедове, Красноярске, Орехово-Зуеве, Санкт-Петербурге, Липецке, Оренбурге и других городах России.