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ФСБ: в Дагестане задержан администратор крупнейшей террористической сети

Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане подростка, являющегося администратором крупнейшей международной террористической сети. Юноша занимался вербовкой детей для нападений на школы и терактов, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По данным агентства, на момент задержания парень администрировал сетевые ресурсы с аудиторией более 200 000 человек, из них 5000 были активными участниками. Юноша вербовал российских подростков для вооруженных нападений на школы, совершения терактов на объектах транспорта и лжеминирований при координации украинских спецслужб. Участниками этой деятельности были как минимум трое украинских граждан.

По информации спецслужбы, подтверждена причастность парня к организации по меньшей мере 15 терактов в 10 регионах России. Все исполнители задержаны, в их отношении приняты процессуальные решения, отметили в ФСБ.

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Преступную деятельность финансировали спецслужбы Украины. За убийства с наибольшим количеством жертв были обещаны дополнительные денежные вознаграждения, уточнили в ЦОС.

Согласно кадрам допроса ФСБ, задержанный рассказал, что его организация пропагандировала движение «Колумбайн» (организация признана террористической и запрещена в РФ), члены которого устраивают нападения на школы по всему миру. Роль юноши была в администрировании: он управлял организацией как ее лидер и общался с участниками. По его словам, «акции Колумба» планировались в Домодедове, Красноярске, Орехово-Зуеве, Санкт-Петербурге, Липецке, Оренбурге и других городах России.

«Также наша организация действовала за пределами России, в частности в Европе и США», – сказал он.

Задержанный также признался, что с 2023 г. является куратором террористической организации МКУ (организация признана террористической и запрещена в РФ) («Маньяки: культ убийства»).

В мае заместитель начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Александр Богданов на форуме «Антитеррор» в Красноярске заявил, что подростки, нападающие на школы, чаще всего воспитываются в полных и внешне благополучных семьях, не имеют проблем с учебой и положительно характеризуются педагогами. В 2025 г. ученики совершили 11 нападений на школьников и педагогов в девяти регионах России. Правоохранители предотвратили еще 21 возможное нападение в 15 субъектах страны.

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