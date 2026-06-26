ФСБ: в Дагестане задержан администратор крупнейшей террористической сети
Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане подростка, являющегося администратором крупнейшей международной террористической сети. Юноша занимался вербовкой детей для нападений на школы и терактов, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
По данным агентства, на момент задержания парень администрировал сетевые ресурсы с аудиторией более 200 000 человек, из них 5000 были активными участниками. Юноша вербовал российских подростков для вооруженных нападений на школы, совершения терактов на объектах транспорта и лжеминирований при координации украинских спецслужб. Участниками этой деятельности были как минимум трое украинских граждан.
По информации спецслужбы, подтверждена причастность парня к организации по меньшей мере 15 терактов в 10 регионах России. Все исполнители задержаны, в их отношении приняты процессуальные решения, отметили в ФСБ.
Преступную деятельность финансировали спецслужбы Украины. За убийства с наибольшим количеством жертв были обещаны дополнительные денежные вознаграждения, уточнили в ЦОС.
Согласно кадрам допроса ФСБ, задержанный рассказал, что его организация пропагандировала движение «Колумбайн»
«Также наша организация действовала за пределами России, в частности в Европе и США», – сказал он.
Задержанный также признался, что с 2023 г. является куратором террористической организации МКУ
В мае заместитель начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Александр Богданов на форуме «Антитеррор» в Красноярске заявил, что подростки, нападающие на школы, чаще всего воспитываются в полных и внешне благополучных семьях, не имеют проблем с учебой и положительно характеризуются педагогами. В 2025 г. ученики совершили 11 нападений на школьников и педагогов в девяти регионах России. Правоохранители предотвратили еще 21 возможное нападение в 15 субъектах страны.