Главная / Общество /

МВД назвало типичные черты подростков, нападающих на школы

Ведомости

Подростки, совершающие нападения на школы, чаще всего воспитываются в полных и внешне благополучных семьях, не имеют проблем с учебой и положительно характеризуются педагогами. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Александр Богданов на форуме «Антитеррор» в Красноярске.

По словам представителя МВД, проведенный анализ показал, что такие подростки обычно не находятся в поле зрения системы профилактики. Богданов добавил, что подростки, как правило, регулярно посещают школу, не состоят на профилактических учетах и не имеют выраженных конфликтов со сверстниками.

«Родители трудоустроены. Иногда сами работают в педагогической сфере, либо даже являются сотрудниками правоохранительных органов», – отметил он (цитата по ТАСС).

Представитель МВД также привел статистику по нападениям на образовательные учреждения. По его словам, в прошлом году ученики совершили 11 нападений на школьников и педагогов в девяти регионах России. При этом правоохранительные органы предотвратили еще 21 возможное нападение в 15 субъектах страны. Богданов подчеркнул, что специалисты ведомства изучают обстоятельства подобных случаев, чтобы выявить факторы, способствующие радикализации подростков и совершению преступлений.

Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) в отношении 16‑летнего подростка. По данным следствия, утром 12 мая учащийся произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в сторону младших школьников и покинул территорию образовательного учреждения. Ученица второго класса и первоклассник получили ушибленные раны при стрельбе из пневматического пистолета на территории школы в Гулькевичском районе. С травмами предплечья и бедра детей доставили в приемное отделение ЦРБ.

