МВД назвало типичные черты подростков, нападающих на школы

Представитель МВД также привел статистику по нападениям на образовательные учреждения. По его словам, в прошлом году ученики совершили 11 нападений на школьников и педагогов в девяти регионах России. При этом правоохранительные органы предотвратили еще 21 возможное нападение в 15 субъектах страны. Богданов подчеркнул, что специалисты ведомства изучают обстоятельства подобных случаев, чтобы выявить факторы, способствующие радикализации подростков и совершению преступлений.