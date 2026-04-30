ФСБ: спецслужбы Украины вовлекают молодежь РФ в преступления через Telegram
Спецслужбы Украины продолжают привлекать российскую молодежь к противоправным действиям экстремистского и террористического характера через Telegram, сообщила ФСБ России.
«Поступающая в ФСБ России информация свидетельствует о продолжении активной деятельности украинских спецслужб по втягиванию российской молодежи посредством мессенджера Telegram в совершение преступлений экстремистского и террористического характера», – отметило ведомство.
Предупреждение было озвучено на фоне задержания двух злоумышленников, в том числе несовершеннолетнего, которые разложили у дверей сотрудников Роскомнадзора молотки с имитацией крови. Им грозит до семи лет лишения свободы по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
ФСБ подчеркнула, что задержанных завербовали украинские кураторы в мессенджере Telegram. Они сделали это с помощью легенды об осуществлении «работы в детективном и коллекторском агентствах».