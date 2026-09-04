Путин обсудил с Совбезом профилактику подростковой преступности

13 июля сообщалось, что в первом полугодии 2026 г. правонарушения совершили 11 429 несовершеннолетних, что почти на 10% больше, чем за аналогичный период 2025 г. Количество несовершеннолетних участников преступлений в возрасте от 14 до 17 лет увеличилось до 0,1665% (примерно на 9 п. п. выше, чем годом ранее). При этом уровень подростковой преступности растет на фоне общего снижения преступности в России. Так, в январе-июне 2026 г. преступления совершили 305 084 человека (на 4% меньше, чем в аналогичный период 2025 г.).