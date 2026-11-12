Ямпольская: нейросеть для образования должна быть технологически независимой

Советник президента отметила, что искусственный интеллект должен помогать школьникам и студентам развивать самостоятельное мышление, а не заменять его. При этом учитель должен сохранить ведущую роль в образовательном процессе, координировать использование нейросетей и передавать ученикам знания и ценности.