Ямпольская: нейросеть для образования должна быть технологически независимой
Российская нейросеть для системы образования должна быть технологически независимой, иметь собственную модель и хранить данные на территории России. Об этом заявила советник президента РФ Елена Ямпольская.
«Это должны быть собственная модель и система хранения данных на территории России», – подчеркнула она. По словам Ямпольской, при разработке необходимо обеспечить защиту данных, прозрачность алгоритмов и соответствие российскому законодательству и традиционным духовно-нравственным ценностям.
Советник президента отметила, что искусственный интеллект должен помогать школьникам и студентам развивать самостоятельное мышление, а не заменять его. При этом учитель должен сохранить ведущую роль в образовательном процессе, координировать использование нейросетей и передавать ученикам знания и ценности.
«Искусственный интеллект – это дополнительный точильный камень для огранки естественного интеллекта», – сказала Ямпольская.
11 ноября министр просвещения Сергей Кравцов допустил презентацию первой российской суверенной нейросети для образования до конца учебного года. По его словам, система будет содержать проверенную информацию и должна пройти тестирование перед внедрением в учебный процесс.
Кроме того, Кравцов объявил о планах ввести с 1 сентября 2027 г. во всех школах внеурочный курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» для учеников 5–11-х классов.