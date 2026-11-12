Набиуллина назвала льготное кредитование одной из причин высокой ключевой ставки
Расширение программ льготного кредитования может привести к тупиковой ситуации, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.
По ее словам, такие программы остаются одной из причин высокой ключевой ставки.
9 ноября глава ЦБ заявила, что регулятор в своем прогнозе ожидает сохранение двузначной ключевой ставки на протяжении 2027 г. Набиуллина заверила, что Центробанк решительно настроен на снижение инфляции. Она уточнила, что о снижении «ВВП, экономики речь не идет, но чрезмерный рост спроса в текущих обстоятельствах может ускорить инфляцию».
23 октября совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Решение объяснили сохраняющимся повышенным ценовым давлением и высокими инфляционными ожиданиями. Это стало второй подряд паузой в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Минфин РФ связывал повышенную ключевую ставку с политикой ЦБ по инфляции.