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Главная / Экономика /

Набиуллина назвала льготное кредитование одной из причин высокой ключевой ставки

Ксения Наумчик

Расширение программ льготного кредитования может привести к тупиковой ситуации, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

По ее словам, такие программы остаются одной из причин высокой ключевой ставки.

9 ноября глава ЦБ заявила, что регулятор в своем прогнозе ожидает сохранение двузначной ключевой ставки на протяжении 2027 г. Набиуллина заверила, что Центробанк решительно настроен на снижение инфляции. Она уточнила, что о снижении «ВВП, экономики речь не идет, но чрезмерный рост спроса в текущих обстоятельствах может ускорить инфляцию».

23 октября совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Решение объяснили сохраняющимся повышенным ценовым давлением и высокими инфляционными ожиданиями. Это стало второй подряд паузой в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Минфин РФ связывал повышенную ключевую ставку с политикой ЦБ по инфляции.

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