Politico: в Европе надеются на прекращение работы ЕПС после ухода Макрона

По словам дипломатов и чиновников, некоторые участники сообщества разочаровались в этой площадке и считают, что она может исчезнуть после смены президента Франции. Недовольство связано в том числе с большим количеством встреч европейских лидеров, практическая отдача от которых вызывает сомнения.