Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,4+0,18%VEON-RX90,3+2,61%BISVP10,73+2,09%IMOEX2 490,8+0,03%RTSI949,26+0,03%RGBI111,96+0,09%RGBITR778,73+0,12%
Главная / Политика /

Politico: в Европе надеются на прекращение работы ЕПС после ухода Макрона

Анна Виноградова

Часть европейских чиновников рассчитывают, что Европейское политическое сообщество (ЕПС), созданное по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона, прекратит существование после его ухода с поста в 2027 г. Об этом говорится в подкасте Politico Brussels Playbook.

По словам дипломатов и чиновников, некоторые участники сообщества разочаровались в этой площадке и считают, что она может исчезнуть после смены президента Франции. Недовольство связано в том числе с большим количеством встреч европейских лидеров, практическая отдача от которых вызывает сомнения.

В публикации Politico упоминается и инициатива председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по созданию Европейского совета безопасности. Однако утверждение о том, что прохладная реакция на эту идею непосредственно связана с недовольством работой ЕПС, по доступному описанию подкаста подтвердить не удалось.

ЕПС было создано в 2022 г. по инициативе Макрона для поддержания политического диалога между европейскими странами. В сообщество входят 47 государств, в том числе страны ЕС и его партнеры, включая Украину, Турцию, Армению и Азербайджан.

Саммиты сообщества проводятся примерно раз в полгода. В мае 2026 г. очередная встреча прошла в Ереване. На ней присутствовали лидеры европейских стран, председатели Еврокомиссии и Евросовета, а также генсек НАТО Марк Рютте.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте