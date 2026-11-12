Politico: в Европе надеются на прекращение работы ЕПС после ухода Макрона
Часть европейских чиновников рассчитывают, что Европейское политическое сообщество (ЕПС), созданное по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона, прекратит существование после его ухода с поста в 2027 г. Об этом говорится в подкасте Politico Brussels Playbook.
По словам дипломатов и чиновников, некоторые участники сообщества разочаровались в этой площадке и считают, что она может исчезнуть после смены президента Франции. Недовольство связано в том числе с большим количеством встреч европейских лидеров, практическая отдача от которых вызывает сомнения.
В публикации Politico упоминается и инициатива председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по созданию Европейского совета безопасности. Однако утверждение о том, что прохладная реакция на эту идею непосредственно связана с недовольством работой ЕПС, по доступному описанию подкаста подтвердить не удалось.
ЕПС было создано в 2022 г. по инициативе Макрона для поддержания политического диалога между европейскими странами. В сообщество входят 47 государств, в том числе страны ЕС и его партнеры, включая Украину, Турцию, Армению и Азербайджан.
Саммиты сообщества проводятся примерно раз в полгода. В мае 2026 г. очередная встреча прошла в Ереване. На ней присутствовали лидеры европейских стран, председатели Еврокомиссии и Евросовета, а также генсек НАТО Марк Рютте.