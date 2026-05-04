Что получит Пашинян от саммита в Армении с Зеленским, Макроном и лидерами ЕС

Что получит Пашинян от саммита в Армении с Зеленским, Макроном и лидерами ЕСВ преддверии скорых выборов премьер заручается поддержкой стран Запада
В столице Армении Ереване 4–5 мая, почти за месяц до проведения парламентских выборов, состоятся два крупных мероприятия с представительным участием лидеров Европы и даже Канады. Сначала там стартует восьмой по счету саммит Европейского политического сообщества (ЕПС). Этот форум был создан в 2022 г. по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона для поддержания регулярного политического диалога между 47 странами Европы – в том числе государствами Евросоюза (ЕС) и его партнерами, например Украиной, Турцией, Арменией и Азербайджаном. На этот раз в Ереван приехал и канадский премьер Марк Карни.
Встречи ЕПС проходят примерно раз в полгода в формате однодневных саммитов, и ранее на пространстве бывшего СССР такое мероприятие проходило только в Молдавии в 2022 г. Вторым же крупным мероприятием в Ереване станет первый в истории саммит ЕС – Армения, которую будет представлять премьер Никол Пашинян. Там будет обсуждаться вопрос как либерализации визовых правил, так и, например, логистических маршрутов в регионе. А уже 7 июня в стране пройдут важные для его партии «Гражданский договор» парламентские выборы.
Пока же в Ереван на саммит ЕПС после посещения Азербайджана 3 мая прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Приехал в Армению и премьер Британии Кир Стармер, пишет «Sputnik Армения». Позже в армянскую столицу прибудут председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта. Кроме них в Ереван 5 мая приедет с госвизитом и Макрон (с ним у Пашиняна планируется подписание документа о стратегическом партнерстве).
А вот президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, как и азербайджанского лидера Ильхама Алиева, в Ереване, скорее всего, не дождутся, несмотря на устное приглашение со стороны организаторов. Турецкие СМИ накануне сообщали, что их страну на саммите ЕПС представит вице-президент Джевдет Йылмаз, что, впрочем, и без того будет заметным событием в непростой истории этих двух стран. Кроме того, на саммитах в Ереване не будет и канцлера Германии Фридриха Мерца. Как сообщила представитель немецкого кабмина Эстер Уле, канцлер «не сможет совершить поездку в связи с другими обязательствами».
1 апреля президент России Владимир Путин сказал Пашиняну в Кремле, что в Армении идет дискуссия о развитии отношений с ЕС и Москва к этому относится «абсолютно спокойно». «Но это должно быть очевидно, это должно быть по-честному, заранее, что называется «на берегу», сказано. Нахождение в таможенном союзе с ЕС и с Евразэс невозможно, это просто невозможно по определению», – добавил Путин.
Парламент Армении в окончательном чтении одобрил законопроект «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз» в апреле 2025 г. При этом заявку на вступление в альянс Ереван, который остается членом Евразийского экономического союза, пока что не подал.
Проходящие в Ереване саммиты чрезвычайно важны для Пашиняна в предвыборных целях, уверен завсектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов. Действующий премьер «кровно заинтересован» в том, чтобы сохранить под своим контролем большинство в парламенте, а армянскому избирателю он продает свой образ многовекторного политика и сторонника скорейшей евроинтеграции. При этом портить отношения с Москвой Пашинян пока не намерен – он пытается усидеть на двух стульях, что показывает и его недавний визит в Россию.
По факту предвыборная кампания в Армении начинается именно с приезда в Ереван европейских представителей, говорит специалист по Кавказу Артур Атаев. Майские саммиты свидетельствуют о полной поддержке ими Пашиняна, и особенно активен на армянском направлении Макрон. Он пытается оторвать Армению от России и усилить свои позиции в Ереване в то самое время, когда на других внешнеполитических направлениях Париж терпит неудачи.
Официально предвыборная кампания в Армении стартует только 7 мая. Согласно мнению представителей оппозиционного блока «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна, отношения Еревана с Брюсселем хотя и имеют большую важность, но команда Пашиняна заинтересована в использовании европейцев в своих предвыборных целях. Блок призвал представителей ЕС не увлекаться обеспечением «удобных властей» в Ереване.
Приезд Зеленского в Ереван объясняется его желанием усилить свой дипломатический потенциал, который «сейчас почти на нуле», считает Атаев. Кроме того, Зеленский не оставил идеи провести следующий раунд переговоров России и Украины на территории одного из государств Закавказья, в чем его поддержал Алиев. Зеленский также стремится продемонстрировать, что он «антироссийский во всех направлениях», заключает Атаев.