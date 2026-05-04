Что получит Пашинян от саммита в Армении с Зеленским, Макроном и лидерами ЕС

А вот президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, как и азербайджанского лидера Ильхама Алиева, в Ереване, скорее всего, не дождутся, несмотря на устное приглашение со стороны организаторов. Турецкие СМИ накануне сообщали, что их страну на саммите ЕПС представит вице-президент Джевдет Йылмаз, что, впрочем, и без того будет заметным событием в непростой истории этих двух стран. Кроме того, на саммитах в Ереване не будет и канцлера Германии Фридриха Мерца. Как сообщила представитель немецкого кабмина Эстер Уле, канцлер «не сможет совершить поездку в связи с другими обязательствами».