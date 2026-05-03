Зеленский прибыл в Ереван на саммит Европейского политического сообщества
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ереван для участия в саммите Европейского политического сообщества, пишет Kyiv Independent.
Зеленский планирует провести встречи с премьер-министрами Великобритании, Норвегии, Финляндии и Чехии. По словам пресс-секретаря президента Сергея Никифорова, двусторонние встречи продолжатся 4 мая. Лидеры более чем 40 европейских стран соберутся на саммите для обсуждения стратегий завершения конфликтов на Украине и в Иране.
Этот визит стал первой поездкой Зеленского в Армению с момента его вступления в должность в 2019 г. Впервые он встретился с армянским премьер-министром Николом Пашиняном в 2023 г. на саммите Европейского политического сообщества в Испании.
Хотя Пашинян не посещал Киев во время спецоперации, его бывшая жена Анна Акопян ездила в украинскую столицу в 2023 г. на Саммит первых леди и джентльменов.
Ранее Пашинян заявлял, что Армения стремится к более тесным связям с Европейским союзом, хотя полное членство остается неопределенным. На фоне растущего разрыва с Россией президент Армении Ваагн Хачатурян подписал в 2025 г. закон об официальном начале пути страны к вступлению в ЕС.
В конце апреля Зеленский посетил с рабочим визитом Азербайджан. Как заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, Баку рассматривает возможность кооперации с Киевом в сфере выпуска продукции ВПК.