Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
BANE1 511,5-0,2%CNY Бирж.10,98-0,81%IMOEX2 733-1,39%RTSI1 139,93-2,29%RGBI119,71-0,15%RGBITR780,06-0,06%
Политика

Алиев и Зеленский обсудили возможное совместное производство вооружения

Ведомости

Баку рассматривает возможность кооперации с Киевом в сфере выпуска продукции ВПК. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщается на официальном сайте лидера.

«Как в Азербайджане, так и на Украине развивается военно-промышленный комплекс и имеются прекрасные возможности для совместного производства, в целом для совместного производства в промышленной сфере», – сказал Алиев, добавив, что стороны хотели бы углублять взаимодействие и в других сферах.

Президент Украины находится в Азербайджане с рабочим визитом. Главы государств встретились в Габале сначала тет-а-тет, после чего переговоры продолжились с участием членов делегаций.

В ходе пресс-конференции Зеленский заявил, что Киев готов провести трехсторонние переговоры с США и Россией на территории Азербайджана.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её