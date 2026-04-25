Алиев и Зеленский обсудили возможное совместное производство вооружения
Баку рассматривает возможность кооперации с Киевом в сфере выпуска продукции ВПК. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщается на официальном сайте лидера.
«Как в Азербайджане, так и на Украине развивается военно-промышленный комплекс и имеются прекрасные возможности для совместного производства, в целом для совместного производства в промышленной сфере», – сказал Алиев, добавив, что стороны хотели бы углублять взаимодействие и в других сферах.
Президент Украины находится в Азербайджане с рабочим визитом. Главы государств встретились в Габале сначала тет-а-тет, после чего переговоры продолжились с участием членов делегаций.
В ходе пресс-конференции Зеленский заявил, что Киев готов провести трехсторонние переговоры с США и Россией на территории Азербайджана.