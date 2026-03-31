Скандалы вокруг Никола Пашиняна внутри Армении нарастают

Ранее были и иные скандалы с участием Пашиняна. К примеру, 28 февраля во время визита премьера в Арташтат тот решил незапланированно пообщаться с покупателями лавки, но его выставили за дверь. 1 марта во время визита в Иджеван жители обратились к Пашиняну с вопросом о несправедливом назначении директора детского сада. Тот вышел из себя и ответил, что «премьер-министр не назначает директора детского сада». А 7 марта на встрече с общественностью в городе Маралик в ответ на просьбы построить у них детский сад политик принялся жаловаться на сплетни о том, что у него «дом в Дубае, в Париже, в Италии».