Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

Пашинян стал участником потасовки в армянском храме

Премьер-министр Армении Никол Пашинян оказался вовлечен в потасовку, которая произошла во время богослужения в ереванской церкви Святой Анны. Кадры опубликовало издание «Sputnik Армения».

Кадры запечатлели момент, когда один из прихожан внезапно попытался ударить Пашиняна сзади. Это произошло, когда премьер‑министр шел к выходу после воскресной литургии. Телохранители пресекли попытку нападения и оттеснили нападавшего. В храме тут же поднялся шум – присутствующие на службе люди начали возмущенно кричать.

22 марта Пашинян в вагоне ереванского метро поругался с женщиной, которая переехала из Нагорного Карабаха. Позже в Telegram-канале он принес ей свои извинения и пригласил посетить правительство.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь