Пашинян стал участником потасовки в армянском храме
Премьер-министр Армении Никол Пашинян оказался вовлечен в потасовку, которая произошла во время богослужения в ереванской церкви Святой Анны. Кадры опубликовало издание «Sputnik Армения».
Кадры запечатлели момент, когда один из прихожан внезапно попытался ударить Пашиняна сзади. Это произошло, когда премьер‑министр шел к выходу после воскресной литургии. Телохранители пресекли попытку нападения и оттеснили нападавшего. В храме тут же поднялся шум – присутствующие на службе люди начали возмущенно кричать.