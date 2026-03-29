Пашинян стал участником потасовки в армянском храме

Кадры запечатлели момент, когда один из прихожан внезапно попытался ударить Пашиняна сзади. Это произошло, когда премьер‑министр шел к выходу после воскресной литургии. Телохранители пресекли попытку нападения и оттеснили нападавшего. В храме тут же поднялся шум – присутствующие на службе люди начали возмущенно кричать.