Пашинян поругался с женщиной в метро из-за Карабаха
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в вагоне ереванского метро поругался с женщиной, которая переехала из Нагорного Карабаха. Видео инцидента опубликовал Hraparak.am в Telegram.
На кадрах зафиксировано, как глава правительства в резкой форме отвечает женщине, которая затронула тему Карабаха.
«Теперь вы пришли сюда, говорите: "Ой, мы хотим вернуться, мы потратили миллиарды, заработанные гражданами Армении, чтобы вы остались там (в Карабахе – ред.), так почему же вы не остаетесь?"» – заявил Пашинян.
В ответ женщина попыталась что-то возразить и попросила не разговаривать с ней в таком тоне, на что Пашинян сказал: «Я буду с вами так разговаривать» (цитата по Lenta.ru).
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 августа встретились в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом и подписали мирную декларацию между Арменией и Азербайджаном.
Декларация Баку и Еревана предусматривает в будущем подписание и ратификацию уже парафированного министрами иностранных дел Армении и Азербайджана мирного договора. Стороны намерены обратиться к генеральному секретарю ОБСЕ с просьбой распустить Минскую группу, под эгидой которой страны несколько десятилетий вели переговоры об урегулировании карабахского конфликта. Таким образом стороны договорились разрешить карабахский конфликт, территория которого по результатам боевых действий перешла под контроль Азербайджана.