Пашинян поругался с женщиной в метро из-за Карабаха

Декларация Баку и Еревана предусматривает в будущем подписание и ратификацию уже парафированного министрами иностранных дел Армении и Азербайджана мирного договора. Стороны намерены обратиться к генеральному секретарю ОБСЕ с просьбой распустить Минскую группу, под эгидой которой страны несколько десятилетий вели переговоры об урегулировании карабахского конфликта. Таким образом стороны договорились разрешить карабахский конфликт, территория которого по результатам боевых действий перешла под контроль Азербайджана.