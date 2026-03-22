Пашинян извинился перед женщиной за спор в метро Еревана
Премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил прощения у женщины за повышение голоса во время спора в метро Еревана. Об этом он написал у себя в Telegram.
«Уважаемая госпожа Армине Мосиян и ее сын, приглашаю вас посетить правительство для официальных извинений перед вами и вашим сыном в прямом эфире», – говорится в сообщении.
Пашинян отметил, что если Мосиян неудобно посетить здание кабмина, он готов извиниться в метро Еревана в любое для нее время или по месту ее проживания или работы.
22 марта Пашинян поругался с женщиной в метро из-за Нагорного Карабаха в ереванском метро. Пашинян повысил голос на женщину, а та попросила не говорить с ней в таком тоне. На это премьер ответил: «Я буду с вами так разговаривать».