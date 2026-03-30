Пашиняна выдвинули на пост премьера Армении

Ведомости

Правящая партия Армении «Гражданский договор» выдвинула премьер-министра Николу Пашиняна на пост главы правительства на предстоящих парламентских выборах, которые пройдут 7 июня. Об этом сообщил сам Пашинян в своем Telegram-канале.

«Благодарю всех партийных товарищей за то, что вновь оказали мне доверие», – написал он.

Пашинян рассказал, что два этапа внутренних выборов партии уже завершены. Никаких жалоб на результаты голосования не поступало, отметил он.

29 марта стало известно, что премьер Армении оказался вовлечен в потасовку, которая произошла во время богослужения в ереванской церкви Святой Анны. Кадры запечатлели момент, когда один из прихожан внезапно попытался ударить Пашиняна сзади. Это произошло, когда премьер‑министр шел к выходу после воскресной литургии.

Впервые Пашинян был назначен премьер-министром Армении в мае 2018 г. после массовых протестов. Начатые им митинги в апреле привели к отставке предыдущего премьер-министра Армении Сержа Саргсяна, который до этого 10 лет был президентом страны. Официально он вступил в должность 14 января 2019 г. после внеочередных парламентских выборов, на которых блок Пашиняна «Мой шаг» получил 70,43% голосов.

