Зачем Никол Пашинян посетил Москву незадолго до выборов в Армении

Зачем Никол Пашинян посетил Москву незадолго до выборов в АрменииПредыдущий раз он провел переговоры с Владимиром Путиным в декабре 2025 года
Премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые в этом году посетил Россию – визит состоялся в преддверии армянских парламентских выборов, назначенных на 7 июня. В Кремле его принял президент Владимир Путин. Главы государств обсудили развитие двусторонних торгово-экономических связей, транспортно-логистических проектов на Южном Кавказе, а также актуальные вопросы региональной повестки.
Между лидерами возникла дискуссия по многим вопросам. Путин отметил, что Москва с пониманием относится к желанию Армении развивать отношения с Евросоюзом (ЕС), но напомнил Пашиняну, что одновременное членство его страны в ЕАЭС и ЕС невозможно. В ответ армянский премьер отметил, что Ереван осознает эту несовместимость.
Кроме того, по словам Пашиняна, он с 2022 г. не может объяснить своим согражданам, почему организация не отреагировала во время пограничного конфликта Армении и Азербайджана, а механизмы соглашения не сработали. На что Путин ответил, что после признания Ереваном Нагорного Карабаха в составе Азербайджана Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ; помимо России и Армении входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан) не могла вмешаться.
Наконец, Путин и Пашинян обсудили предстоящие парламентские выборы в Армении. Российский президент попросил армянского премьера позволить пророссийским силам принять участие во внутриполитической работе кавказской республики и освободить политзаключенных. Со своей стороны Пашинян ответил, что в республике нет политзаключенных, а страна не должна продолжать карабахское движение, так как между Арменией и Азербайджаном установлен мир.
Пашинян анонсировал визит в российскую столицу 28 марта во время предвыборного посещения одного из рынков в Ереване. Там он на встрече с жителями рассказал, что, несмотря на сохраняющиеся недомолвки в российско-армянских отношениях, Россия остается дружественной страной, и напомнил об участии его деда в Великой Отечественной войне. До этого по инициативе армянской стороны Пашинян провел телефонный разговор с Путиным.
В апреле 2021 г., перед предыдущими выборами, в интервью армянским журналистам премьер заявил, что развитие сотрудничества с Москвой является одним из приоритетных направлений внешней политики его правительства. Но с тех пор как его партия «Гражданский договор» одержала убедительную победу на выборах (почти 54% голосов избирателей), российско-армянские отношения вошли в зону турбулентности.
Кризис в отношениях Москвы и Еревана обострился в 2022 г. во время столкновений на границе Армении и Азербайджана, в ходе которых азербайджанская армия захватила некоторые пограничные высоты на армянской территории. После этого Пашинян сообщил о разочаровании политикой Москвы в регионе и ОДКБ, поскольку последняя, по мнению армянского премьера, «неадекватно отреагировала на вызовы безопасности Армении». А в феврале 2024 г. армянские власти объявили о заморозке членства республики в ОДКБ и прекращении ее финансирования. В том же году российские пограничники по требованию армянской стороны завершили 32-летнюю службу в аэропорту «Звартноц» в Ереване.
Однако со следующего года риторика Пашинян по отношению к России стала меняться. В апреле 2025 г. Пашинян в разговоре с местными журналистами заявил, что Ереван не намерен «обострять, разрывать или портить» отношения с Москвой. В феврале 2026 г. в интервью Общественной телекомпании Армении он сказал, что поддерживает теплые отношения с российским руководством. В том же месяце на встрече с иностранными послами, дипломатами и представителями аналитических центров в Институте международных отношений в Варшаве Пашинян сообщил об отсутствии у армянской стороны планов относительно вывода российской 102-й военной базы в Гюмри.
Визит Пашиняна в Москву преследует предвыборные цели, уверен завсектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов. По его словам, предстоящее голосование в Армении крайне важно для премьера, а его переговоры с Путиным призваны убедить армянских избирателей в незыблемости российско-армянской дружбы, несмотря на некоторый разворот политики Еревана в сторону Запада. Очевидно, продолжает эксперт, Пашинян ради улучшения двусторонних отношений не станет «ложиться костьми», а встреча лидеров не будет иметь большого значения для обоих государств.
По мнению политолога, кавказоведа Артура Атаева, российско-армянские переговоры прошли ради укрепления торгово-экономических связей между странами, а также для обсуждения текущих событий на Ближнем Востоке и их возможных последствий для России и Армении. Кроме того, продолжает эксперт, назрел вопрос относительно дальнейшего пребывания российских военных на 102-й базе в Гюмри в контексте постепенной нормализации отношений Еревана с Баку и Анкарой.
По мнению Муханова, в предстоящих парламентских выборах российское руководство не станет поддерживать какого-либо кандидата или партию. «До голосования осталось мало времени, и подобная тактика будет крайне неэффективной. На сегодняшний день «Гражданский договор» – единственная политическая сила, способная взять большинство в парламенте. Правящая партия оказывает серьезное давление на оппозиционные силы, расчищая под себя политическое поле», – отметил эксперт.
Накануне российско-армянских переговоров в Москве созданная в феврале племянником российско-армянского бизнесмена Самвела Карапетяна Нареком Карапетяном партия «Сильная Армения» объявила о создании оппозиционного блока с новыми партиями «Объединенные армяне» и «Новая эпоха». Москва не делает ставку на оппозиционные силы в Армении, соглашается Атаев. Несмотря на рейтинг «Гражданского договора» на уровне 24%, правящая партия обладает наивысшими шансами взять большинство в парламенте, говорит эксперт: «Оппозиционный блок «Армения», созданный экс-президентом Робертом Кочаряном, пока не может составить достойную конкуренцию правящей партии».