Зачем Никол Пашинян посетил Москву незадолго до выборов в Армении

Кризис в отношениях Москвы и Еревана обострился в 2022 г. во время столкновений на границе Армении и Азербайджана, в ходе которых азербайджанская армия захватила некоторые пограничные высоты на армянской территории. После этого Пашинян сообщил о разочаровании политикой Москвы в регионе и ОДКБ, поскольку последняя, по мнению армянского премьера, «неадекватно отреагировала на вызовы безопасности Армении». А в феврале 2024 г. армянские власти объявили о заморозке членства республики в ОДКБ и прекращении ее финансирования. В том же году российские пограничники по требованию армянской стороны завершили 32-летнюю службу в аэропорту «Звартноц» в Ереване.