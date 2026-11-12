«Ведьмак», Minecraft и The Elder Scrolls возглавили топ «Игропрома»
Тройку самых любимых видеоигр участников выставки-фестиваля «Игропром» составили зарубежные проекты. Первое место заняла польская серия The Witcher («Ведьмак»), которую назвали 10% опрошенных. За ней следуют Minecraft (8%) и The Elder Scrolls (7%). Это следует из исследования, проведенного совместно «Игропромом», VK Play, Институтом развития интернета (ИРИ) и Агентством креативных индустрий (АКИ).
Опрос проходил 18–20 сентября 2026 г. среди 762 участников фестиваля. Респондентам предлагалось назвать любимые видеоигры, в том числе те, в которые они играют чаще всего.
В число наиболее популярных проектов также вошли Genshin Impact, Dota 2 и Counter-Strike (по 6%), Baldur's Gate (5%), Resident Evil, Grand Theft Auto и Fallout (по 4%).
Среди игр отечественной разработки лидерами стали Atomic Heart, War Thunder и Escape from Tarkov. Каждую из них упомянули около 2% респондентов.
Исследование также показало, что наиболее востребованным жанром среди участников фестиваля стали ролевые игры (RPG), которые предпочитают 52% опрошенных. Далее следуют приключения (47%) и шутеры (44%). 90% респондентов обычно играют на компьютерах или ноутбуках.
В июле Минцифры сообщило, что учтет предложения Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ) при разработке мер господдержки отрасли. По различным оценкам, объем российского рынка видеоигр в 2025 г. составил 170–200 млрд руб.
20 октября стало известно, что онлайн-оборот внутриигровых покупок в России за лето вырос на 31% в годовом выражении. По прогнозу АКИ, расходы россиян на видеоигры могут достичь 544 млрд руб. к 2035 г.