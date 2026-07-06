Минцифры учтет стратегию РВИ при проработке господдержки видеоигровой индустрии

Финальную версию стратегии РВИ направила в Минцифры, Минэкономразвития, Минпромторг и другие ведомства в начале июня. Ее итогом, как следует из текста этого документа, должна стать индустриальная экосистема, которая будет развиваться за счет коммерческих инвестиционных фондов и государственных мер поддержки, писали ранее «Ведомости». А к 2035 г. РВИ рассчитывает на вхождение российской видеоигровой индустрии в семерку крупнейших в мире. По разным оценкам, в 2025 г. видеоигровой рынок в России восстановился после 2022 г. и составил 170–200 млрд руб.