Минцифры учтет стратегию РВИ при проработке господдержки видеоигровой индустрии

Минцифры учтет стратегию РВИ при проработке господдержки видеоигровой индустрииВ июне ассоциация предложила ведомствам меры, которые дадут возможность российской индустрии войти в семерку крупнейших в мире
Минцифры и Минэкономразвития рассмотрели отраслевую стратегию, которую подготовила Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ; объединяет таких крупных игроков, как Hobby World, «Фогейм», «Бука», CarX, Geeky House, Langame и др.). В частности, Минцифры примет во внимание ее положения при проработке профильных мер господдержки, сообщил в письме гендиректору РВИ Василию Овчинникову директор департамента развития отрасли информационных технологий этого ведомства Дмитрий Никитин.
Видеоигровая индустрия – «один из самых быстрорастущих секторов креативной экономики, обеспечивающий приток инвестиций, внедрение передовых цифровых технологий, создание высококвалифицированных рабочих мест», отметила в своем письме Овчинникову директор департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Анастасия Золотухина. Кроме того, аудиовизуальное наполнение ее продукции является «эффективным инструментом трансляции культурного кода», отметила она. Работа над проектом стратегии развития отрасли видеоигровой индустрии является «важным шагом к консолидации усилий заинтересованных сторон», резюмировала Золотухина. Ответы обоих министерств есть в распоряжении «Ведомостей», Овчинников подтвердил их получение.
Финальную версию стратегии РВИ направила в Минцифры, Минэкономразвития, Минпромторг и другие ведомства в начале июня. Ее итогом, как следует из текста этого документа, должна стать индустриальная экосистема, которая будет развиваться за счет коммерческих инвестиционных фондов и государственных мер поддержки, писали ранее «Ведомости». А к 2035 г. РВИ рассчитывает на вхождение российской видеоигровой индустрии в семерку крупнейших в мире. По разным оценкам, в 2025 г. видеоигровой рынок в России восстановился после 2022 г. и составил 170–200 млрд руб.
Стратегия РВИ содержит в себе семь основных направлений – формирование регулярного взаимодействия с государством, создание благоприятной инвестиционной среды, развитие технологического потенциала видеоигровой индустрии, развитие экспортного потенциала и образовательных инициатив и т. д.