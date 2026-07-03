Каждый пятый житель мегаполиса читает электронные книги каждый день

Каждый пятый житель мегаполиса читает электронные книги каждый деньСреди тех, кто ежедневно потребляет цифровые книги, более активны мужчины
Почти 77% жителей крупных российских городов, или 30,2 млн человек, читают электронные книги, следует из исследования рынка цифровых книг аналитической компании J’son & Partners Consulting. Аудиокниги слушают 62,9% россиян в мегаполисах, или 24,8 млн человек, отмечается там же. Исследование проводилось посредством онлайн-опроса в феврале 2026 г. В выборку были включены россияне в возрасте от 18 до 54 лет, которые проживают в городах с населением свыше 100 000 человек. Всего в рамках исследования было проведено 4000 интервью.
При этом каждый пятый житель российских мегаполисов читает электронные книги каждый день – так ответили 20,2% респондентов J’son & Partners Consulting. Доля тех, кто с такой же частотностью слушает аудио, чуть ниже – 14,3%. Большинство же опрошенных читает и слушает цифровые книги несколько раз в неделю – 40,6% и 34,8% соответственно. Среди респондентов, которые ежедневно потребляют книжный контент, активнее мужчины: с такой регулярностью читают электронные книги 21,8% опрошенных мужчин, а слушают аудио – 15,9%. У женщин эти показатели ниже – 19% и 12,8% соответственно.
В электронном формате жанром с самым высоким спросом остается «Психология и мотивация» – его читает 37,3% респондентов. Наиболее активными потребителями такого контента являются женщины в возрасте 18–24 года (42,1%) и 25–34 года (53,9%). Мужчин же в электронном формате интересует, к примеру, историческая литература: среди них ее читают 46,8% респондентов этого пола в возрасте 35–54 лет.
В сегменте аудио лидером стал «Легкий жанр» (беллетристика – любовные романы, детективы и т. д.) с результатом 33,3%. Ядро его аудитории – женщины 25–54 лет, следует из данных J’son & Partners Consulting. На второй позиции оказался жанр «Психология и мотивация» (32,8%), такие книги наиболее активно слушают женщины разных возрастов – от 18 до 54 лет. Мужчины же в первую очередь фокусируются на прослушивании произведений в жанре исторической литературы и книг о знаниях и навыках, отмечается в исследовании.
Хотя бы одну цифровую книгу в городах-миллионниках в течение последнего года читали 75% человек в возрасте 16–59 лет, а слушали 77%, оценил представитель группы компаний «Литрес» (лидер этого рынка в 2025 г.; доля 42,6%, рынок – 23,4 млрд руб., здесь и далее – J’son & Partners Consulting) со ссылкой на данные исследовательского агентства Magram MR от марта 2026 г. То есть по аудио «наши данные несколько выше», пояснил он.
При этом данные Magram MR и «Литрес» по частотности потребления цифровых книг среди жителей мегаполисов схожи с оценкой J’son & Partners Consulting, отметили в пресс-службе группы компаний. Около 23–24% каждый день читают или слушают цифровые книги, фиксирует представитель «Литрес»: «Что касается пола, то аудиторных перекосов здесь не наблюдается».
Близки данные по частотности потребления цифровых книг и у «Яндекс Книг» (вторая позиция на рынке с долей в 17,5%). Согласно данным опросов этого сервиса, среди читающей аудитории в крупных городах с населением свыше 100 000 человек почти 20% читают и/или слушают книги каждый день, говорит представитель «Яндекс Книг».
В число самых популярных жанров на сервисе «Литрес» по выручке во всех моделях монетизации в январе – июне 2026 г. представитель одноименной ГК назвал фэнтези и фантастику, детективы, любовные романы, а также книги о психологии и саморазвитии. А в пресс-службе «Яндекс Книг» среди самых заметных трендов по охвату за тот же период выделили саморазвитие, фэнтези, романтику, фантастику и детективы.
Пользователи-мужчины могут преобладать в отдельных сегментах книжного контента, но очевидно, что именно женщины – самая читающая аудитория в нашей стране, задающая ключевые тренды для рынка, считает автор Тelegram-канала Books & Reviews Валерий Шабашов.
Лидерство книг о психологии и мотивации и литературы легкого жанра закономерно, продолжает Шабашов. Первая контентная категория имеет вечнозеленую актуальность, кажется, что она стала доступной заменой похода к психологу, резюмирует он: «А легкий жанр как развлекательное и более массовое чтение во все времена преобладает над глубокой литературой».