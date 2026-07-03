Каждый пятый житель мегаполиса читает электронные книги каждый день

При этом каждый пятый житель российских мегаполисов читает электронные книги каждый день – так ответили 20,2% респондентов J’son & Partners Consulting. Доля тех, кто с такой же частотностью слушает аудио, чуть ниже – 14,3%. Большинство же опрошенных читает и слушает цифровые книги несколько раз в неделю – 40,6% и 34,8% соответственно. Среди респондентов, которые ежедневно потребляют книжный контент, активнее мужчины: с такой регулярностью читают электронные книги 21,8% опрошенных мужчин, а слушают аудио – 15,9%. У женщин эти показатели ниже – 19% и 12,8% соответственно.