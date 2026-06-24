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Темпы роста российского рынка цифровых книг в 2025 году снизились в 2 раза

Среди основных причин такой динамики – регуляторные запреты и отсутствие притока новых пользователей
Мария Истомина
Олег Елков / ТАСС
Олег Елков / ТАСС

Общая выручка рынка цифровых книг в России в 2025 г. достигла 23,36 млрд руб., что на 18,5% больше, чем по итогам 2024 г. Это следует из данных исследования J’son & Partners Consulting, с которым ознакомились «Ведомости». При этом темпы роста рынка цифровых книг в прошлом году снизились в 2 раза к показателю 2024 г., когда он увеличился на 37% к 2023 г.

Тем не менее по темпам роста рынок цифровых книг уже не первый год обгоняет бумажный, который в 2025 г. увеличился, по данным Российского книжного союза, лишь на 12% до 110 млрд руб. Аналитики J’son & Partners Consulting объясняют такой тренд тем, что цифровые книги по-прежнему существенно дешевле бумажных. К примеру, как указывается в исследовании, средняя цена на электронную книгу на сервисе «Литрес» в 2025 г. (с учетом скидок и спецпредложений) составила 237,73 руб., на аудиокнигу – 289,58 руб. Согласно отраслевому докладу Минцифры, средняя цена напечатанного издания в книжных магазинах в прошлом году составила 584,5 руб., при продаже в интернете – 478,5 руб.

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