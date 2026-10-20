Онлайн-оборот в сегменте внутриигровых покупок летом вырос на 31%

Согласно данным исследования Агентства креативных индустрий (АКИ) Москвы, которое было опубликовано 29 января, россияне могут нарастить траты на видеоигры до 544 млрд руб. через 10 лет. За 2025 г. жители России потратили свыше 173 млрд руб. на покупку игр. 70% пришлось на жителей Москвы. Вместе с тем совокупные траты на покупку игр, комплектующих и киберспортивного оборудования составили еще больше – 380 млрд руб.