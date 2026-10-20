Онлайн-оборот в сегменте внутриигровых покупок летом вырос на 31%
Онлайн-оборот в сегменте внутриигровых покупок прошедшим летом вырос на 31%, число оплат – на 45%, а средний чек снизился на 9% до 435 руб. Данные «Юкаssa» предоставил Telegram-канале «Чек индекс».
В сентябре с 1 по 15 число покупки участились на 46% год к году, оборот – на 21%. Средний чек снизился на 17% до 413 руб. Тренд объясняется смещением спроса в сторону микроплатежей за косметические предметы в играх, специальной валюты, сезонных пропусков, которые покупают по ходу игры.
«Видеоигры превращаются в регулярную трату, сопоставимую с бытовыми мелочами», – заявили в «Чек индексе».
Согласно данным исследования Агентства креативных индустрий (АКИ) Москвы, которое было опубликовано 29 января, россияне могут нарастить траты на видеоигры до 544 млрд руб. через 10 лет. За 2025 г. жители России потратили свыше 173 млрд руб. на покупку игр. 70% пришлось на жителей Москвы. Вместе с тем совокупные траты на покупку игр, комплектующих и киберспортивного оборудования составили еще больше – 380 млрд руб.
В исследовании заявили, что основными драйверами роста станут развитие локальных студий, импортозамещение игровых технологий, выпуск новых отечественных хитов и инфраструктурные проекты поддержки отрасли, такие как Московский кластер видеоигр и анимации.